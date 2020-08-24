6 İLÇEYE 3. BÖLGE YATIRIM TEŞVİĞİ

Haber: C. Kutay Aykan

21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile halihazırda 2. yatırım teşvik bölgesinde yer alan Bolu’da, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa, Dörtdivan, Göynük ve Mudurnu ilçelerine yapılacak yatırımlar bir alt bölge olan 3. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanacak. İlçede OSB veya endüstri bölgesi varsa, yatırım bu OSB ve endüstri bölgelerine yapıldığı takdirde ise yatırımcılar 4. Bölge desteklerinden istifade edebilecek.



Konuyla ilgili bilgiler veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Yerinde iş ve istihdamın artırılması, ilçelerimizin de İl merkezimizle birlikte gelişmesi, Oda olarak gündemimizde sürekli yer alan hususlar arasındaydı. Çünkü iş dünyası olarak bizler, kalkınmanın yerelde başlayacağını, ilçelerimiz gelişmeden, büyümeden, zenginleşmeden İlimizin topyekün zenginleşmiş sayılamayacağını her platformda dile getiriyoruz. Yatırım teşvikleri de ilçelerimize yatırım götürme noktasında önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bolu olarak sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralaması nedeniyle 2. yatırım teşvik bölgesinde yer alıyoruz. Ancak ilçelerimize baktığımızda, bu gelişmişlik düzeyinin ilçelere yansımadığını ifade edebiliriz. İlçelerimize de bir hareketlilik getirmek, yatırım cazibesini artırmak için gerek TOBB, gerekse Bakanlık nezdinde bugüne dek birçok girişimde bulunduk. 21 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreçte sevindirici bir haber aldık. Yatırım teşvik sisteminde ilçe bazlı düzenlemeye gidildi. Buna göre, Bolu’da Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa, Dörtdivan, Göynük ve Mudurnu ilçelerine yapılan yatırımlara, bir alt bölge teşviği olan 3. bölge teşvikleri uygulanacak. 2. Bölgede % 20 olan yatırıma katkı oranı, 3. Bölgede 5 puan daha artarak % 25 olarak uygulanıyor. Ayrıca 3 yıl olan SGK işveren hissesi prim desteği süresi 3. Bölgede 5 yıla uzuyor. Yine 3. Bölgede, hahihazırda 2. Bölgede olmayan, döviz veya döviz endeksli kredide 1, TL cinsi kredide ise 3 faiz veya kar payı desteği uygulanıyor. Bunların yanı sıra, yayımlanan kararda bina inşaat harcamalarında KDV iadesi, vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranları ile vergi indirim oranları ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarı oranının artırılmasına yönelik uygulamanın da süresi uzatıldı. Hayata geçirilen bu yeni düzenlemelerin ilçelerimizin gelişmesi ve rekabet gücünün artması, göçün tersine çevrilmesi, yerinde iş ve istihdam hedefine katkı sağlaması gibi açılardan İlimize faydalı sonuçlar getirmesini dilerim. Düzenlemenin hayata geçirilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Kabinesine, taleplerimizi düzenli biçimde Bakanlığımız ile paylaşan ve süreci bizler adına takip eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu‘na ve emeğe geçen herkese Bolu iş dünyamız adına teşekkür ederim.” ifadelerinde bulundu.