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6 İlde FETÖ operasyonu

​​​​​​​Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

6 İlde FETÖ operasyonu

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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