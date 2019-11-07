Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, son günlerde ilimizde patilerinin kopması sonucu ölen kedilerle ilgili konuştu. 6 kedinin ayakları kopmuş şekilde bulunduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Şehrimizin belirli bölgesinde özellikle kuzey kısmındaki birbirine yakın mahallelerde meydana geldi bu olaylar. Bunun sebebiyle ilgili yani insan tarafından mı yapıldı, yoksa başka bir sebepten dolayı mı ayakları koptu, nasıl bir kopma şekli oluştu bununla ilgili Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bir çalışma yaptık ama bu konuyla ilgili de daha bilimsel anlamda bir çalışma yapılmasıyla ilgili nekropsi (hayvanlara uygulanan otopsi) çalışması yaptırmak istiyoruz. 6 kediyi Ankara'ya gönderdik. Orada bu konuyla ilgili araştırma yapılacak. Birkaç gün içerisinde açıklama gelecek” dedi.

“AYAKLARIN NASIL KOPTUĞUYLA İLGİLİ ŞÜPHELER VAR”

Araştırma sonucunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Özdemir açıklamasında ayrıca, “Bu kediler nasıl ayakları kesilmiş, nasıl kopartılmış bununla ilgili yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak. Ayakların nasıl koptuğuyla ilgili şüpheler var. Bu şüpheleri gidermek amacıyla biz böyle bir yönteme başvurduk. Çünkü sadece şehrimizin kuzey bölgesindeki mahallelerde meydana geliyor bu olaylar. Bu konuyla ilgili biz de sonucu bekliyoruz. Zaten adli soruşturma da sürüyor” diye konuştu.

“20 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESEBİLİYORUZ”

Bolu Belediyesi’nin hayvanlara şiddet konusunda yaptırım kararı aldığını hatırlatan Özdemir son olarak ise şunları söyledi: “Biz nasıl yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını tespit edersek yaptırım uygulayabiliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Belediye Meclisinde alınan kararla hayvanları öldürenlere 20 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 13:40