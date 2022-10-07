6 kişi araçta mahsur kaldı

Haber: Süleyman Kurt

Sıkışmalı trafik kazası, saat 21.45 sularında Alpağut Mahallesi, İzzet Baysal Bulvarı üzerinde Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin karşısında meydana geldi. Diş hastanesinin karşısındaki yolda virajı alamayan 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç, sürücü Caner Özalp ve araçtaki 5 kişi, Pirahmetler Yolu ile hastane arasındaki ağaçlık alana uçtu.

10 metre yükseklikten düşen hafif ticari araç, takla atarak yana doğru devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 acil ekipleri 6 genci sıkıştıkları araç içerisinden çıkardı.

Araç içerisinde kimliği tespit edilen sürücü Caner Özalp, Doğan Çoknaz, Muhammet Emir Yılmaz, Mustafa Asım Soydan, Osman Yiğit Yıldız ve Buğra Kaan Babalık kazada şans eseri hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslara bindirilerek alkol kontrolü ve tedavilerini tamamlamak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.