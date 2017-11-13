Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde işsizlik oranları her geçen yıl artış gösterirken, Bolu Adliyesi ve Cezaevine alınacak toplam 6 personel için 93 Bolulu vatandaş müracaat bulundu. Adliyeye alınacak 5 zabıt katipliğine 83 aday başvuruda bulundu ve bu 83 kişi 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara Adliyesi Kütüphanesinde sınava girdi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde T.C. Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulacağı bildirildi.

Zabıt katipliğinin yanı sıra Bolu Cezaevinde eksik olan su tesisatçılığı için de sınav açıldı. 1 kişinin alınacağı sınava 10 aday katıldı. Her iki sınavı da başarıyla tamamlayan 6 personel yeni yılla birlikte göreve başlayacak.