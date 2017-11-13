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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • 6 kişilik işe 100’e yakın müracaat oldu

    Bolu Adliyesine alınacak zabıt katipliği sınavlarına alınacak 5 kişilik personel için 83 kişi, Bolu Cezaevine alınacak 1 kişilik su tesisatçılığı görevine ise 10 kişi personel adayanının müracaatta bulunduğu öğrenildi.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 11:20
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    6 kişilik işe 100’e yakın müracaat oldu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye genelinde işsizlik oranları her geçen yıl artış gösterirken, Bolu Adliyesi ve Cezaevine alınacak toplam 6 personel için 93 Bolulu vatandaş müracaat bulundu.  Adliyeye alınacak 5 zabıt katipliğine 83 aday başvuruda bulundu ve bu 83 kişi 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara Adliyesi Kütüphanesinde sınava girdi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde T.C. Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulacağı bildirildi.

    Zabıt katipliğinin yanı sıra Bolu Cezaevinde eksik olan su tesisatçılığı için de sınav açıldı. 1 kişinin alınacağı sınava 10 aday katıldı. Her iki sınavı da başarıyla tamamlayan 6 personel yeni yılla birlikte göreve başlayacak.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Adliyesine, Alınacak, Zabıt, Katipliği

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