Haber; Semih Baykal

TEK-EN Enerji tarafından yapılan Göksu Hidro Elektrik Santrali (HES) nedeniyle istimlak edilen arazilerinin istimlak bedellerinin yeniden hesaplanması için dava açan köylüler icra şoku ile karşılaştı. Mahkemede talepleri reddedilen köylülere avukatlık ücreti adı altında 2 bin 500 liralık icra takibi başlatıldı.

6 KÖY MAĞDUR OLDU

Mudurnu İlçemize Bağlı Taşkesti Beldemizin Merkez Mahallesi Karacasu Mandıra ve yine beldeye bağlı merkez köyleri Avdullar, Ilıca, Bekdemirler, Çamyurdu ve Akçaalan köylerinde 150 parsel hissedarı yaklaşık bin kişi hakkımı savunayım derken icralık oldu. Aynı bölgede Sakarya iline bağlı Dukurcun ve Beldibi köylerinde inşaat firmalarının istimlâk ettiği arazilere üç kat fazla ödeme yaptığını belirten köylüler ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Bazı evlerde üç dört hissedar olduğu için 2.500 çarpı dört 10 bin liralık icra ile karşı karşıya kalındığını belirten köylüler devletimiz bize sahip çıkmazsa hepimiz avukatların insafına kalacağız dediler.

1000 KÖYLÜ MAĞDUR

Bahsi geçen 5 köy ve sonradan Taşkesti’ye bağlı mahalle haline gelen Karacasu Mandıra Mahallesinde 150 parselin hissedarı olan yaklaşık bin vatandaşımıza gelen icralarda şirket avukatları toplamda köylülerden 2 milyon 500 bin lira talep ettiğini belirten Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, “Bu HES konusu resmen kangren oldu. Toprağını 2 bin 500 liraya satamayan vatandaşımıza bile 2 bin 500 liralık icra geldi. Avukatlar köylüye bir ay süre tanıdı. Bu insanlar emeği ile kıt kanaat geçinen insanlar. Köylülerimizin çoğu yaşlı ve tek geliri tarım. Bu paralar bu insanlardan alınırsa hepsi aç açıkta kalacak demektir” ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR ÇARESİZ

Köylülerin avukatlarından olan Serkan Tuncay, “Köylü vatandaşlarımız her Türk vatandaşı gibi hakkını aramak için mahkemeye gitti. Mahkeme çok haksız bir karara imza atarak taleplerini reddetti. Fakat kimseden avukatlık ücretlerini almayacağız diyenler daha dava sonuçlanmadan köylüleri icraya vererek adeta intikam almaya çalışıyorlar. Bu icralar çoğu köylünün istimlak tan aldığı paradan bile fazla. Burada açık mağduriyet söz konusu inşallah konu üst mahkemeden döner. Biz kararı temyiz ettik şimdi son söz yargının” şeklinde konuştu.