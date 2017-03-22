Haber: Ceylan Beykoz
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik OHAL bürosu tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ’nün kamu kuruluşlarında ki yapılanmalarına yönelik yapılan çalışmalar sonrası bu güne kadar 518 kişi devlet memurluğundan ihraç edilirken, 108 kişi hakkında ise incelemelerin devam ettiği açıklandı.
Son yapılan açıklamada haklarında incelemelerin devam ettiği üç Emniyet görevlisi, bir Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli ile Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde görevli bir personelin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığı için görevlerine iade edildikleri ifade edildi.
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