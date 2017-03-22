Haber: Ceylan Beykoz

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik OHAL bürosu tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ’nün kamu kuruluşlarında ki yapılanmalarına yönelik yapılan çalışmalar sonrası bu güne kadar 518 kişi devlet memurluğundan ihraç edilirken, 108 kişi hakkında ise incelemelerin devam ettiği açıklandı.