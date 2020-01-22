6 milyon 624 bin ceza kesildi

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu'nun günde ortalama 55 binin üzerinde aracın geçtiği 232 kilometrelik yol ağında, günün farklı saatlerinde ve değişik noktalarda radar uygulaması yapılıyor.

D-100 kara yolunun çeşitli mevkilerindeki mobil radar cihazıyla gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, geçen yıl 14 bin 710 sürücüye, hız sınırını aştıkları için 4 milyon 137 bin lira ceza verildi.

Günde ortalama 28 bin aracın geçiş yaptığı Anadolu Otoyolu'nda ise Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile gişeden gişeye hız koridoru uygulaması kapsamında 8 bin 600 araç sürücüsüne 2 milyon 487 bin lira ceza kesildi.

EN FAZLA CEZA YAZ AYLARINDA KESİLDİ

Bolu'da en fazla radar cezası, vatandaşların yaz tatiline çıkarak memleketlerine gidip geldiği mayıs-eylülde uygulandı. Anadolu Otoyolu'nda temmuzda bin 29, ağustosta bin 165, eylülde ise bin 244 araca radar cezası verildi. D-100 kara yolunda da mayısta bin 90, haziranda bin 397, temmuzda 2 bin 95, ağustosta 2 bin 67, eylülde bin 996 araca radar cezası yazıldı. Radar cezalarında en yüksek hızın Anadolu Otoyolu'nda 223, D-100 kara yolunda ise 204 kilometre olduğu görüldü.

"KAZALARIN ÖNEMLİ ORANI HIZDAN KAYNAKLI"

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Recep Koyuncu, yaptığı açıklamada, kentin İstanbul, Ankara ile Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini bağlayan ana arter üzerinde olduğunu söyledi.

Polis sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarının, yüzde 90'ın üzerinde sürücü kusurları nedeniyle meydana geldiğine dikkati çeken Koyuncu, şöyle konuştu: "Bu kazaların önemli bir oranı da hızdan kaynaklı meydana gelmektedir. Yüksek hızla araç kullanma davranışı, kazaların oluşumuna doğrudan etki eden bir faktördür. Hız arttıkça aracın kontrol edilmesi de o oranda güçleşir. Bu bazen çevresel koşullarla birleşerek kazaya yol açabilir. Özellikle eğimli yollar ile virajlı kesimler ve hava şartlarının elverişli olmadığı durumlar söz konusu olduğunda, bu durum daha da ön plana çıkmaktadır."

Koyuncu, "Yüksek hızda seyreden bir sürücünün, engelle karşılaştığında vereceği tepki süresi içinde aracın kat ettiği mesafe artacağından, durma mesafesi de artacaktır. Kazaya neden olması ve sonuçlarıyla ilişkisi nedeniyle hız, temel bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir." dedi.

Bolu'da başta trafik kazalarının yoğun meydana geldiği bölgeler olmak üzere güzergahın tamamında hız denetimlerinin aralıksız sürdüğüne işaret eden Koyuncu, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.