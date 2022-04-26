6 okulda eğitim verildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gelişim çağında olan İlkokul öğrencilerine yönelik eğitimler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından verilmeye devam ediyor. Mudurnu İlçemizde bulunan Dumlupınar İlkokulu,Taşkesti İlkokulu, Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu, Taşkesti Ortaokulu, Yazılar İlkokulu ve Yazılar Ortaokulu olmak üzere toplamda 6 okulda öğrencilere belli konular üzerinde eğitim verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr.RukiyeAydoğan ve Toplum Sağlığı Merkezi Hemşiresi Pınar Kaya’nın hazırladığı "sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, çocukluk ve ergenlik çağında diyabet" konuları hakkındaki sunumlar öğrencilere aktarıldı.