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30 Mart 2017 Perşembe
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    • 6 parmak Umut

    Doğuştan12 el parmağı ve 12 ayak parmağı olarak dünyaya gelen 12 yaşındaki Umut Eren Gökkaya, arkadaşlarının ve akrabalarının ilgi odağı oldu.

    30 Mart 2017 Perşembe 10:41
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    6 parmak Umut

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Umut Eren Gökkaya, el ve ayakları 6 parmak olmam üzere toplam 24 parmakla dünyaya geldi. Gökkaya’nın ayak parlarından fazla olan birer tanesi yapılan ameliyatla alındı. Ancak, el parmaklarına dokunulmadı. Ellerindeki 12 parmakla yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Umut Eren, hem okul arkadaşlarının hem de akrabalarının ilgi odağı oldu. Küçük öğrenci el parmaklarının fazla olmasını matematik dersinde kendisine avantaj olarak da kullanmaya başladı.

    PARMAKLARIMIN FAZLA OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEYECANLANDIM

     

    Umut Eren, el parmaklarının fazla olduğunu arkadaşlarıyla oyun oynarken fark ettiğini belirterek; “Doğuştan el ve ayaklarımda 6’şar parmak varmış. Ameliyatla ayak parmaklarımdan birer tanesi alınmış ama el parmaklarıma dokunulmamış. 6 yaşındayken el parmaklarımın fazla olduğunu, arkadaşlarla oyun oynarken fark ettim. Hemen eve gidip korkarak anneme sordum. O da bana her şeyi anlattı. Arkadaşlarımdan farklı olmak beni hiç üzmedi. Parmaklarımın fazla olmasından üzüntü değil sevinç bile duyuyorum. Şimdi bunu matematik dersinde bir avantaj olarak kullanıyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Doğuştan12, El, Parmağı, 12, Ayak

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