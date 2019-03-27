6 sanığa ceza yağdı

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Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını, aksi kanaatte olunması halinde ise hükümle tahliyelerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar M D ve Y A'a 6 yıl üçer ay, N D 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan M Ü 1 yıl 6 ay 22 gün, S Y da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İsmail HÖ'ı "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, diğer 7 sanığın beraatına hükmetti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 10:33