6 sanıktan 5'i hapis cezası aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Tutuklu sanık Nusret Kaymaz, son savunmasında suçsuz olduğunu ve örgüt içinde hiçbir görevde bulunmadığını, kendisine "yeni bir hayat kurmak için" nişanlısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştığını ileri sürdü. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı Seyfi Han, suçsuz bir insanın yurt dışına kaçmaya çalışmayacağını belirterek, sanığın dijital materyallerinde örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen "falcon" isimli uygulamanın bulunduğunu da anımsattı. Daha sonra kararını açıklayan heyet, tutuksuz sanıklardan A.U'nun beraatına karar verdi.

Tutuklu sanık Nusret Kaymaz ile tutuksuz sanıklar Harun Çil ve Mevlit Çelik'in 7 yıl 6'şar ay, Ferda Sinoplu ile Seyda Kökoğlu'nun ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, ayrıca Kaymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.