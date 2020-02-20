6. Ulusal Aşçılık Kampı Protokolü İmzalandı

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı’nın protokolü geçtiğimiz Çarşamba günü imzalandı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Ulusal Aşçılık Kampı’nın protokol imza törenine İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılınç, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydın Him, ASOMDER Başkanı Levent Demirçakmak katıldı. Protokol, aşçılık kampı ile alakalı gerçekleştirilen istişarelerin ardından katılımcılar tarafından imzalandı.

12-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Mengen’de gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal Aşçılık Kampı Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) koordinatörlüğünde ve Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekleriyle düzenlenecek.

Protokolün imzalanmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ülkemizin en çok dikkat çeken gastronomi etkinliklerinden olan Ulusal Aşçılık Kampını aralıksız en iyi şekilde organize eden ASOMDER Başkanı ve Üyelerini tebrik etti.