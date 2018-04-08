Haber: Semih Baykal

İlimiz Bahçelievler Mahallesi Konuralp caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte oturan 6 yaşındaki H.G., annesinin mutfakta olduğu sırada oturma odasında açık bulunan camdan aşağı doğru sarktı. Bir anda dengesini kaybeden H.G. cam düştü. Şans eseri apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin tentesine çarparak hızı kesin H.G, yerde bulunan saksıların üzerine indi. Olayda hafif yaralanan H.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.