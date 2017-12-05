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    • 6 yıl 3 ay ceza aldı tahliye oldu

    Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışırken Neşe Durgun isimli öğrenciye, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklu yargılanan Mithat Durak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak, Durak tahliye edildi.

    05 Aralık 2017 Salı 17:45
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    6 yıl 3 ay ceza aldı tahliye oldu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan öğretim görevlisi Mithat Durak, son savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Mahkeme heyetine 30 sayfalık savunma sundum. Öğrenci Neşe’nin elinde bitmiş veya bitmeye yakın detaylı bir tezi yoktu. Ben böyle bir suç işlemedim. Teziyle ilgili senaryo ve iftiraya maruz kaldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

    Mağdur Neşe Durgun’da, öğretim görevlisi Mithat Durak’ın cezalandırılmasını istiyerek; “Burada olmaktan çok mutlu değilim. Bana da bir katkısı olmamıştır. Tam tersi mağdur duruma düştüm. Bana bu olay yaşatıldı. Çok olumsuzluklar yaşadım. Okulum uzadı. Adalete sığınmam gerekiyordu ve bende yaşanmışlığımdan dolayı adalete sığındım. Sürekli olarak manalı bakışlara maruz kalıyorum. Kendime saygım gereği adalete sığınmam gerekiyordu bende öyle yaptım. Bana tacizde bulunan şahsın cezalandırılmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

    Mahkeme heyeti, öğretim görevlisini önce 5 yıl hapis cezasına ardından da görevini kötüye kullanmaktan cezasını 7 yıl 6 aya ve iyi hali de göz önünde bulundurarak cezayı 6 yıl 3 aya indirerek tahliyesine karar verdi. Durak’ın yakınları tahliye kararını duyunca sevinç gözyaşları döktü. Davacı Neşe Durgun ise cezayı ve tahliye kararını öğrenince o da üzüntüsünden gözyaşlarına hakim olamadı.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesinde, öğretim

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