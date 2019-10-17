6 yıl 3 ay hapis cezası

Haber: C. Kutay AYKAN

Mudurnu ilçesinde, Jandarmanın yaptığı baskın sonrası uyuşturucu madde ile yakalanan ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuksuz yargılanan A.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Benim uyuşturucu ile hiçbir alakam yoktur. Uyuşturucu aldığım iddia edilen kişiyle borç alacak ilişkim vardır. Bu nedenle kendisine para gönderdim. Uyuşturucu alıp satmak için para göndermedim. Ayrıca, etkin pişmanlıktan da faydalanarak, bu işi yapanları yakalattım. Gönderilen para uyuşturucu parası değildir. Ben içiciyim” dedi.

Mahkeme Başkanı, A.B’nin uyuşturucu ticareti yaptığı kanaatine vararak sanığı önce 10 yıl hapis cezasına, uyuşturucunun sentetik olmasından dolayı cezasını arttırarak 15 yıla çıkarttı. Daha sonra bu ceza etkin pişmanlıktan faydalandığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya ve iyi halinden dolayı da 6 yıl 3 aya indirilerek, 12 bin 500 TL’de adli para cezası verildi. Üst mahkeme bu davayı onaylarsa A.B. cezaevine girecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 14:29