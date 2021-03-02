60 bin kuzu elde edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu ilinde Küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılı sonu itibariyle 150 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan Koyun sayısı 120 bin baş olurken, Keçi sayısı ise, 30 bini biraz üzerinde gerçekleşti. 80 bin civarında yavru elde edilmesi beklenen 140 bin anaç koyun ve keçinin yüzde 50’sinin doğum gerçekti. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin civarında kuzu elde edilen kentte, doğumların mart ayı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kıbrıscık’ta, Koyun yetiştiriciliği yapan Alaaddin Karadoğan, “batı illeri arasında küçükbaş hayvan varlığı açısından Bolu çok iyi bir yerde bulunuyor. Bizde koyunuyla ünlü Kıbrıscık İlçemizde yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan bir sürü oluşturduk. Ülkemizin içinde bulunduğu kronikleşmiş hayvan varlığı sorununa çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hükümetin yeterince destek vermediğini belirten koyun ve keçi yetiştiricileri, sektörün daha reel desteklenmesi ve daha çok teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.