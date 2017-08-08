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08 Ağustos 2017 Salı
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    • 60 bin liraya işyeri

    TOKİ'nin ağustos ayında düzenleyeceği iş yeri ve konut müzayedesinde içinde Bolu’nun da bulunduğu birçok ilde yapımı tamamlanan ve çeşitli nedenlerle sahiplendirilemeyen mülkler satışa sunulacak.

    08 Ağustos 2017 Salı 10:14
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    60 bin liraya işyeri

    Haber; Gönül Olutürk

    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılara bu ay fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bolu’dan 2 işyerinin satışa sunulacağı müzayede 15 Ağustos tarihinde Ankara’da yapılacak. Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev ya da iş yeri almak isteyenler, uygun fiyatlarla açılışı yapılan açık artırmalara katılıyor. TOKİ'nin açık artırma organizasyonlarını emlak pazarlama şirketi Turyap düzenliyor. Türkiye’de hemen her ilde ofisi bulunan emlak firması, satıştaki yerleri görmek isteyen alıcılara ücretsiz olarak yer gösterme hizmeti de veriyor. Müzayedelere katılmak için organizasyonun bulunduğu ilde olmak gerekmiyor. İnternet üzerinden bir gün öncesine kadar kayıt oluşturup katılım sağlanabiliyor. İnternet katılımcısı salonları eş zamanlı izleyerek teklif verebiliyor.

    İş yeri ve konut müzayedesi, 15 Ağustos Salı saat 13.30da, TOKİnin Ankara Bilkentteki merkezi ile İstanbul Şişli RadissonBlu Hotelde düzenlenecek. Konutların fiyatı 79 bin lira, iş yerlerinin fiyatı ise 35 bin liradan başlayacak. Adıyaman, Aksaray, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'taki 142 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle alınabilecek.

    TOKİ müzayedeleri ile ilgili bilgi, internet katılımı, satış listesine turyap.com.tr adresi ve 444 27 80 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

    Anahtar Kelimeler: TOKİnin, Ağustos, Ayında, Düzenleyeceği,

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