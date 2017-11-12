Haber: Semih Baykal

Yangın, Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ziyaettin Açıkgöz’e ait tavuk çiftliğinde bulunan 60 bin kapasiteli kümeste sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kümesten alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen Mudurnu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine Bolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri de çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, yangını diğer kümeslere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında boş olduğu öğrenilen kümes kullanılmaz hale geldi.