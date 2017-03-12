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Göynük’te ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürpınar Orman İşletme Şefliği hudutları içerisinde kalan Hasanlar Köyünde Köyiçi Mevkiinde, 10 hektar arazide yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, makinalı olarak yapılan diri örtü temizliği ve teraslama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 25 kilometrelik teraslama çalışması yapılacak. Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan, sahada arazi hazırlığı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, 2017 yılı İlkbaharında toplam olarak 30 bin adet karaçam ve 2 bin adet yalancı akasya fidanının sahaya dikileceğini belirtildi..