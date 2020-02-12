60 kişilik grup eğitim seminerinde

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi bünyesinde bulunan 55 işçi ile Bolu Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay, Yönetim kurulu üyeleri Baş Temsilci ve işçi temsilcileri öncülüğünde eğitim semineri için Kuşadası’na gitti. Belediye İş Sendikası Bolu Şubesi’nin yoğun katılım gösterdiği eğitim semineri Kuşadası Belediye İş Sendikası Otelinde start aldı. Seminerin açılışında Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Kemal Çavuşoğlu açılış konuşması yaptı. Çavuşoğlu, Belediye İş Genel Merkezinin yaptığı çalışmalarda bilgiler verdi. Seminerin ilk günü yapılan toplantıda Belediye İş Sendikası avukatı işçilere iş kanunu ve kanunlar hakkında bilgi verdi. İşçilerin hukuksal konularda bilinmeyenleri tek tek anlattı.

Gerçekleştirilen eğitim semineri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Şube Başkanı Sinan Ay ise şunları ifade etti: “60 yakın üyemizle sendikamızın Kuşadası’nda bulunan Bel İş Otelde çok yararlı bir seminer geçiriyoruz. Genel Merkezimizin önceliğinde zaman zaman böyle seminerlerde işçi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. İşçi arkadaşlarımız birçok konuda bilmedikleri kanunlar ve hakları hakkında bilgiler alıyorlar. Bolu Belediye İş sendikası olarak çalışmalarımızı işçi arkadaşlarımızın yararlanacakları her konuda yanlarında oluyoruz, bilgilendiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la işçilerimizin hakları olan en güzel sözleşmeyi imzaladık. Sağolsunlar Belediye Başkanımız Tanju Özcan da bizi kırmadı, istediklerimizi verdiler. Bir kez daha kendisine teşekkür ederiz.

Bolu Şubesi olarak işçi ayrımı yapmadan şirkette bulunan işçi arkadaşlarımızın da hakları konusunda en güzel çalışmaları yapacağız. Şu anda seminerimiz de birçok şirkette çalışan arkadaşlarımız bulunuyor. Onlar da bu seminerde kendilerine verilen değeri görmüş bulunuyorlar, her konuda bilgileniyorlar. Böyle seminerlerimiz yıl içinde devam edecek ve diğer işçi arkadaşlarımız zaman zaman Genel Merkezimiz tarafından eğitim seminerlerine tabi tutulacak.”