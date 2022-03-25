60 maddeden oluşuyor

Haber: Okay Özcan

60 MADDELİK SPOR YASASI'NDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sadece futbol değil: Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

A.Ş. olacaklar: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Denk bütçe: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

Yönetici borçtan sorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

Yeni federasyon geliyor: Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.

Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.