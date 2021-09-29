60 milyon lira çöpe mi gidiyor?

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşık 60 milyon lira bedelle ihaleye çıkarılan “Güney Çevre Yolu” projesinin ilk etabına 47 firma teklif vermişti. Proje için ilk start 2017 yılında verildi. Dönemin Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, 3.dönem Belediye başkanlığı için yerel seçim vaadini adım adım gerçekleştiriyordu. 2019 yılında Bolu Belediye Başkanlık koltuğuna Tanju Özcan’ın geçmesiyle işler değişti. Başkan Özcan, kamuoyunda tartışma yaratan konu ile ilgili sert eleştirileriyle Bolu’nun gündemine oturmuştu. Güney Çevre Yolu’nu şehre ihanet olarak değerlendiren Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin durdurulması veya değiştirilmesi için tüm yetkilerini kullanacaklarını dile getirmişti. Yaklaşık 58 tane Sivil Toplum Kuruluşlarının ayaklanması ile proje durduruldu.Güney Çevre Yolu ile ilgili Bolu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluilk etabın yapılacağını, vatandaşların isteği doğrultusunda diğer etapların yapılmayabileceğini söyledi. Aradan geçen yaklaşık 5 ay sonunda ilk etabın yapımının devam edeceği beklenirken, kepçeler, greyderler ve kamyonlar yeniden çalışmaya başladı. Çalışma tersine dönmüş, yükseltilen yola dökülen malzemeler alınarak Elmalık mevkiinde bulunan atıl durumdaki tünellerin etrafına boşaltıldığı bilgisine ulaştık. Bu aşamadan sonra projenin akıbetinin ne olacağı kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu?

Kamuoyunun aklında ise, geçtiğimiz senelerde büyük tepkilere yol açan bu proje için harcanan 60 milyon liraya yazık olmadı mı? Sorusu kaldı… Gözler şimdiden yetkililerin yapacağı açıklamaya çevrildi.