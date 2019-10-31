60 öğrenci icazet aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilimizde proje okul seçilen Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine akademik derslerle birlikte hafızlık eğitimleri verildi. Hafızlık eğitimini tamamlayan 60 öğrencinin İcazet Merasimi 17 Temmuz kapalı spor salonunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, İl Müftüsü Orhan Genç, protokol ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Merasimde konuşma yapan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul ''Öğrencilerimiz akademik olarak bilgilenirken manevi olarak ta bilgileniyor ve iki kanatlı olarak yetişiyor. Biz öğrencilerimizi çok önemsiyoruz ve onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada bizleri bu güzel sebeple buluşturdular, öğretmenlerini tebrik ediyorum, öğrencilerimize teşekkür ediyorum ve siz saygı değer velilerimize de teşekkür ediyorum.'' dedi.

Asker selamı verdiler

Merasim Türkiye 1'incisi Muhammed Sizcan hocanın Kur'an tilavetiyle devam etti. Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin şiirlerini okumalarının ardından verdikleri asker selamı ayakta alkışlandı. Mustafa Özcan Güneşdoğdu ve Metin Çakar hocaların Kur'an tilaveti ile birlikte öğrencilere İcazet belgeleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, İl Müftüsü Orhan Genç ve protokol tarafından verildi. Program duaların yapılması ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.