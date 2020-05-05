600 bin adet salıverildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü bünyesinde bu yıl içerisinde üretimi yapılan yüzbinlerce balık yavrusu ilimiz genelindeki sulak alanlara salınmaya başlandı.

600 bin adet salıverildi

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizdeki önemli alabalık üretim tesislerinden birisi olan DKMP’ye bağlı tesislerde 2020 yılı içerisinde üretimi yapılan ve doğal ortama salınabilecek boyutlara ulaşan Alabalık yavruları doğa ile buluşmaya başladı. Safhalar halinde il genelindeki göl, gölet ve derelere bırakılacak olan alabalıkların tamamı ilimizde yetiştirildi. Konuya ilişkin DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şube Müdürlüğümüze bağlı Abant Alabalık Üretim Tesisimizde 2020 yılında üretilen 600.000 adet doğal alabalık yavrusu başta Abant Gölü olmak üzere Bolu'daki göl, gölet ve derelere bırakılmaya başlandı” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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