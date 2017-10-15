Haber; Esra Öztürk

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca açıklamasında kanatlı eti sektörünün Türkiye’de tarıma önemli bir katkı sağladığını belirterek, “Sektör, 600 bin kişiye doğru ve dolaylı istihdam sağlayarak 2,4 milyon kişinin geçimine katkı yapıyor. Üretimini 15.000’i aşkın sözleşmeli üreticisiyle gerçekleştiren ve yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar Amerikan doları olan sektörümüzün büyümesiyle birlikte sektöre destek veren diğer sektörler yani ekosistem de büyüyor. Çiftlikten çatala güvenilir kanatlı eti üretiminde tüm paydaşlarımız bir birine bağlı hareket eder ve bu bağın güçlü olması gıda güvencesi ve sürdürülebilirlik alanında olumlu etki yaratır” ifadelerini kullandı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından her sene yayınlanan “Dünyadaki Gıda Güvencesizliği Durumu” (SOFI 2015) raporuna göre Dünya’da 795 milyon kişi yetersiz besleniyor. Bu da Dünya nüfusunun %12,9’u demek oluyor. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre ise; dengesiz beslenme 5 yaş altındaki 161 milyon çocuğu etkilemekte ve her yıl 11 milyon kişi açlık veya yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetmekte.

Konuyla ilgili Koca, “Dünya nüfusunda ve dolayısıyla ülkemizde de nüfusta artış sürüyor. Artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacak. Bundan dolayı mevcut ve artan nüfusun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan hayvansal protein açığının karşılanması, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ve bunu çok uygun fiyatlı olarak gerçekleştirilebilmesinde en önemli gıda beyaz et olacaktır” şeklinde konuştu.