600 metreye yakın kuyruk oluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri Bolu’ya akın etti. Bolu Belediyesi, hafta sonları kapalı olan Bolu Kart İşlem Merkezi’ni Cumartesi ve Pazar günü öğrencilere kapılarını açtı. İlimize gelen öğrencilerin ilk işi bolu Kart İşlem Merkezi’nin önüne gelerek otobüs kartı çıkartmak oldu. Yaklaşık 600 metrelik bir kuyruk oluşturan öğrenciler saatlerce eşyaları ile işlem sırası gelmesini dakikalarca bekledi.

Yoğunluk sadece Bolu Kart İşlem Merkezi önünde değildi, 81 ilden gelen öğrenciler birçok noktada yoğunluk oluşturdu. Kentin farklı yerlerinde bulunan öğrenci yurtları önünde giriş yapmak isteyen yüzlerce öğrenci saatlerce bekledi.

Yurdun 4 bir yanından gelen öğrenciler bütün işlerini hallettikten sonra, belediye otobüsüne binerek Üniversiteyi gezip görmeye gitti.

“BOLU’NUN BU KADAR YOĞUN OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM”

Bolu Kart İşlem Merkezi önünde yarım saattir beklediğini ifade eden üniversite öğrencisi Doğuş Demirer, “Bolu’nun bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum, yarım saattir bekliyorum, daha yeni sıra bize geldi” dedi.