600 personele güvenli internet brifingi

Haber: N. Halid Altundal

Son dönemde artan sanal dolandırıcılık ve siber suçlara karşı harekete geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, seminerlere başladı. Bu kapsamda Siber Suçlar ekipleri tarafından güvenlik internet kullanımı ve siber suçlarla mücadelede farkındalık yaratmak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personellere seminer verildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde 600 personele brifing verilirken seminerlerin devam edeceği öğrenildi.