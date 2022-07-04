600 yıllık ‘Kızık Bayramı’

Haber: Uğur Balaban

Yaklaşık 600 yıldır kutlanan ve yörenin en eski bayramlarından biri olan Gerenözü, Kozyaka ve Kızık Yaylaları'nda düzenlene “Kızık Yayla Bayramı’na” binlerce kişi katılım sağladı.

Düzenlenen bayram etkinliğine siyasi isimlerden, Bolu AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer katıldı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan, tarihi 1400’lü yılların başına kadar dayanan bayramda yapılan ikramda yaklaşık olarak 700 kilo bulgur, 500 kilo et kullanıldığı öğrenildi.

Kızık Yayla Bayramı için çevre köy ve ilçelerden gelen misafirler, doğanın kucağında böyle bir büyük etkinliğe ev sahipliği yapan Kızık köyü muhtarı ve köylülerine teşekkür ederek bayramın tadını çıkardı.

BU EKONOMİK ŞARTLARDA SADECE BAĞIŞLARLA YAPILAMAZ

Böyle büyük ve geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Kızık köyü Muhtarı Enver Kutlu, “gelecek süreçte ve bu ekonomik şartlarda, bu tür geleneksel etkinliklerin devlet veya özel sponsorların katkısı olmadan, sadece bağışlarla yapılması zor. İlgili ve yetkililerin bu tür sosyal çalışmalara yardımcı olmaları gerekli” ifadelerini kullandı.

YAYLA BAYRAMLARINDA HEMŞERİLERİMİZ İLE BULUŞTUK

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Seben ilçemizin Gerenözü, Kozyaka ve Kızık Yaylaları'nda düzenlenen yayla bayramlarında hemşerilerimiz ile buluştuk. Hemşerilerimiz ile birlikte yaptığımız dualarımızın ve hayırların kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.