61 noktada “Önce Yaya” işaretlemesi

Haber: Gönül Olutürk

İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmesinin ardından Bolu Belediyesi tarafından yaya önceliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaya ve okul geçitleri önlerine “Önce Yaya” işaretlemeleri yapılmaya başlanıldı.

61 NOKTAYA İŞARETLEME YAPILDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Destek Hizmetleri Ulaşım Birimi’nce başlatılan çalışmalar kapsamında; kent merkezindeki okul önlerine ve yaya geçişlerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara “Önce Yaya” yazılı uyarıcı işaretlemeler yapılıyor. Bu kapsamda, sürücülere ikazda bulunmak üzere 61 noktaya “Önce Yaya” işaretlemesi yapıldı. Ekipler, örnek uygulamayı tüm şehre yaymak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.