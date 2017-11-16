Haber: Semih Baykal

İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları Yaşar Yüceer Başkanlığında devam ediyor. Bütçe görüşmeleri kapsamında son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün bütçe talebi ele alındı. Kurum Müdür Vekili Fahri Tetik, yaptığı sunumla meclis üyelerini müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgilendirirken, 2018 yılı için 1.620.000 TL. bütçe talebinde bulundu. Konu incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

95 BİN TL BÜTÇE UYGUN GÖRÜLDÜ

Toplantıda ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2018 yılı için 617.000. TL’lik bütçe talebi ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Raporda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 95.000 TL. bütçe ayrılmasının uygun olduğu ifade edildi. Konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kasım Ayı toplantılarının Cuma günü gerçekleşecek oturumunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin bütçe sunumu gerçekleşecek.