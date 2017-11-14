banner133

banner101

banner120
14 Kasım 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 617 bin TL’lik bütçe talebi

    İl Genel Meclisinde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmeleri devam ediyor. Son oturumda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bütçe sunumu gerçekleştirildi.

    14 Kasım 2017 Salı 11:47
    Bu haber 39 kez okundu
    617 bin TL’lik bütçe talebi

    Haber: Aysun Beykoz

    Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında kurumların bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Son oturumda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bütçe görüşmesi gerçekleştirildi. Meclis üyelerini bilgilendiren Kurum Müdür Vekili Bekir Koçyiğit, 2017 yılında kurum tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için meclisten 617.000 TL. bütçe talebinde bulundu. Talep incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK’E 42 BİN TL UYGUN GÖRÜLDÜ

    Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bütçe talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Müdürlüğe 42.000 TL. ödenek ayrılmasının uygun olduğu belirtilirken konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bütçe görüşmeleri kapsamında Çarşamba günü ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapılacak.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisinde, Kamu, Kurum

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Bizim Mahalle Karacaağaç
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ TÜBİTAK 4006 “ Seminerinden …
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129