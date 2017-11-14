Haber: Aysun Beykoz

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında kurumların bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Son oturumda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bütçe görüşmesi gerçekleştirildi. Meclis üyelerini bilgilendiren Kurum Müdür Vekili Bekir Koçyiğit, 2017 yılında kurum tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için meclisten 617.000 TL. bütçe talebinde bulundu. Talep incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK’E 42 BİN TL UYGUN GÖRÜLDÜ

Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bütçe talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Müdürlüğe 42.000 TL. ödenek ayrılmasının uygun olduğu belirtilirken konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bütçe görüşmeleri kapsamında Çarşamba günü ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapılacak.