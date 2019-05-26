62 yıl önce bugün olmuştu

Haber: Gönül Olutürk

26 Mayıs 1957’de ilimizde 7.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu 5 binin yapı ağır hasar görürken 52 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 100’ün üzerinde de vatandaşımız yaralanmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) sitesindeki bilgilerde deprem şu şekilde anlatılıyor: “26 Mayıs 1957’de Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Mudurnu vadisindeki kesimi üzerinde gözlenen depremin maksimum şiddeti 7.1, derinliği 10 kilometre olarak belirlenmiştir. Deprem, Doğuda Abant Gölü, Elmacık ve Mudurnu nehri ile batıda Dokurcun arasında uzanan 40 km'lik dar bir zonda oldukça büyük hasar meydana getirmiştir. Bu zon içerisinde, ahşap binalar dâhil tüm evler tamamen yıkılmıştı. Deprem, ayrıca birçok heyelana da neden olmuştur. Özellikle, heyelanlarda biri, Güney köyünün doğusunda, Seymen deresini engelleyerek geçici bir göl meydana getirmiştir. Deprem, Abant Gölünün kuzeydoğusundan Dokurcun’a kadar uzanan bir yüzey kırığı meydana getirmiştir. Deprem kırığı, 1 Şubat 1944 deprem kırığının sona erdiği bölgeden başlamıştır. Ana şoktan sonra artçı depremler birkaç ay devam etmiştir.”

62 yıl önce meydana gelen depremin yıldönümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak depremde hayatını kaybedenleri andı.