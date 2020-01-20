621 bebek evliliğin ilk yılında oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre Türkiye ‘de 2018 yılında Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu. Doğumları annenin evlilik süresine göre incelendiğinde en fazla 176 bin 167 bebek ile evliliğin birinci yılında olurken, evlilik süresine göre en az doğum ise 12 bin 721 bebek ile 20+ üzeri yıllarda olmuştur. Türkiye ‘de 2018 yılında Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu. Türkiye 'de annenin evlilik süresine göre doğumlar en fazla 176 bin 167 bebek ile evliliğin birinci yılında olmuştur. Evlilik süresine göre en az doğum ise 12 bin 721 bebek ile 20+ üzeri yıllarda olmuştur.

Toplam doğurganlık hızı 1,99 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2,07 çocuk iken 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,99 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'nun altında kaldığını gösterdi.

Bolu’da 3 bin 362 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde 2018 yılında Canlı doğan bebek sayısı 3 362 oldu. Doğumları annenin evlilik süresine göre incelendiğinde en fazla 621 bebek ile evliliğin birinci yılında olurken, evlilik süresine göre en az doğum ise 24 bebek ile 20+ üzeri yıllarda olmuştur. 2018 yılında Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,52 gerçekleşti.