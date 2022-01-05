63 Bin Kitap Dağıtımına dağıtılıyor

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in teşrifleriyle Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen kitap dağıtım törenine Atatürk Ortaokulu Müdürü Adem Öztürk, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“KATKI SAĞLAYAN EN DEĞERLİ HAZİNE KİTAPLARDIR”

Atatürk Ortaokulu’nda 7-D sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Okuma alışkanlığı bir yaşam şeklidir. Bilginin kaynağına ulaşmanın en önemli yolu kitaplardan geçmektedir. İnsanın ufkunu genişleten, hayata farklı yönlerden bakmasını sağlayan, olayları ve problemleri analiz etme becerisi kazandıran, kişinin duygusal, sosyal ve zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan en değerli hazine kitaplardır.”

“TÜRKİYE’DE KİTAP OKUMA SÜRESİ SADECE 1 DAKİKADIR”

“TÜİK verilerine göre maalesef Türkiye’de kişi başı günlük televizyon izleme süresi ortalama 6 saat, internette kalma süresi ortalama 3 saat iken kitap okuma süresi sadece 1 dakikadır. Kitap okumaya ayrılan zaman bakımından Türkiye dünyada 86. sırada kalıyor. Oysa sizler, huzurlu, özgüvenli, başarılı bireyler olmak için çok okumalısınız. Tarihin en çok okuyan, araştıran ve insanlığın en önemli buluşlarını gerçekleştiren bir ecdadın evlatlarısınız. Medeniyetimizin beklediği nesiller olarak, kurmuş olduğumuz kütüphanelerde aldığımız kitaplardan en üst seviyelerde faydalanmaya çalışarak ülkemize, ailelerinize ve insanlığa faydalı işlerde bulunup, adil bir dünya inşa edeceksiniz. Ne kadar okuyorsanız o kadar varsınız. Ne kadar okuyorsanız o kadar öğrenirsiniz” dedi.

“İLİMİZDE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI”

Okul kütüphanesini ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesiyle İlimizde kütüphanesiz okul kalmadı.

“ÖĞRENMEK HER YAŞTA HER BİREYİN GÖREVİDİR”

İnsan için sadece çalıştığı vardır. Öğrenmek her yaşta her bireyin görevidir. Okuyan ve düşünen toplumlar ilerlemektedir. Bu anlamlı proje ile çocuklarımız erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinerek bilgili, donanımlı, araştırmacı, analitik düşünen bireyler olarak yetişecekler ve geleceğimize yön vereceklerdir” dedi.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir sohbet gerçekleştiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında hepimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Eğitim ailede başlar ve okulda devam eder. Bu nedenle çocuklarımızı yetiştirirken okul-aile iş birliği çok önemlidir. Çocuklarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması noktasında iletişim halinde olmalıyız. Özellikle dezavantajlı, öksüz ve yetim yavrularımızı koruyup kollamak en önemli vazifemizdir.

Bizlerin umudu, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza yapacağımız en büyük yatırım onları ahlaklı, dürüst, adaletli, çalışkan ve üretken bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu yaparken de bizlere düşen evlatlarımıza iyi birer rol model olmaktır” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit,” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesinin hazırlanmasından uygulanmasına kadar katkı sağlayan, emek harcayan ve görev alan herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.