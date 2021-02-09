“632 bin 356 TL faiz silindi”

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif (ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, pandemi döneminde esnafın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2020 yılının çok olumsuzluklarla başladığını belirten Yoltaş, hem ülkemizde hem de dünyada çeşitli doğal afetler ve olaylar meydana geldiğini anlattı. ESKOP Başkanı Ahmet Yoltaş, “Şüphesiz yaşanan olayların en büyüğü maddi ve manevi olarak olumsuz etkisiyle hatırlanacak olan ve hala da devam eden tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs. Koronavirüs salgını her kesimi olduğu gibi esnaf ve sanatkarımızı da olumsuz yönde etkilemiş ve ekonomik sıkıntıya sebep olmuştur. Esnafımız ödemelerini yapmayı bırakın özellikle bazı sektörlerde evine ekmek götüremez duruma gelmiştir. Birçok sektör tamamen durmuş, çalışabilenler ise zaman kısıtlamasıyla normal işlerini yapamaz hale gelmiştir. Bu zorlu süreci devlet ve millet ile beraber aşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur” dedi.

“ESNAF BİR NEBZE OLSUN RAHATLAYACAK”

Pandemi dolayısıyla esnaflara sağlanan kredi desteğine ilişkin de konuşan Yoltaş, “TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye ile Ticaret Bakanımızla yaptığı girişimler sonucunda esnaflarımızın kooperatiflerimizden kullandığı; fakat pandemiden dolayı ödeyemediği taksitleri için gerekli ötelemelerin yapılması uygun görülmüştür. Bu uygulama sayesinde bir nebze de olsa esnafımız rahatlatılarak ileriye daha güvenli bakması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“FAİZ SİLİNDİ, ANA BORÇ YAPILANDIRILDI”

Ahmet Yoltaş, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı istişareler sonucunda kooperatiften kredi kullanıp da ödeyemeyen esnaflar için yeni bir yapılandırmanın hayata geçirildiğini bildirdi. Yoltaş yapılandırmanın nasıl uygulanacağına dair ise şunları söyledi: “Kooperatifimize borcu olup da ödeme zorluğu çeken ve temerrüde düşen esnaflarımız kooperatifimize davet ettik. Kooperatifimize gelerek bu yapılandırmadan faydalanmak için dilekçelerini veren tüm ortaklarımızın borçlarının geriye dönük çalışan tüm faizlerini silerek kalan ana borçlarını da ortağımızın talebi doğrultusunda 12 ve 24 ay şeklinde taksitlendirdik. Kooperatifimize gelerek bu yapılandırmadan faydalanan yüzlerce esnafımızın 632 bin 356 TL faizi silinmiştir. Esnafımız için yapılan bahsettiğimiz tüm ötelemeler ve yeniden yapılandırma için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, TESKOMB Genel Başkanımız sayın Abdülkadir Akgül, Bolu Bölge Birliği Başkanı sayın Ertan Taşlı ve yönetim kuruluna tüm ortaklarımız ve esnaflarımız adına çok teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.”

“SİLİNEN FAİZİN TAMAMI KOOPERATİFİN PARASIDIR”

Yapılandırmada ortaklarının silinen faizlerinin tamamının kooperatifin öz kaynağı olduğuna dikkat çeken Yoltaş, “Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin ne kadar sağlam ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Dediğim gibi, bu silinen faizin tamamı kooperatifin parasıdır. Bu bağlamda kooperatifimizin bu kadar güçlü olmasını sağlayan ve her ortamda kooperatifine sahip çıkan siz değerli ortaklarımıza ve bu güne kadar kooperatifimize her zaman sahip çıkan bölge Birliğimiz Başkanı Sayın Ertan Taşlı’ya ve bu başarılarımızdaki en büyük pay sahibi olan TESKOMB’umuz ve Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül’e ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“DEVLETİMİZE VE HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Son olarak devlet tarafından esnaflara sağlanan desteklere de değinen Yoltaş, “Esnaf ve sanatkârlarımıza vergi dairesi, SSK ve BAĞKUR ödemeleri gibi esnafımızın zorunlu giderlerinde gerekli kolaylıkları sağlamıştır. Bunun yanı sıra yine devletimiz başta basit usulde çalışanlar olmak üzere belli bazı sektörlerde üçer ay kira yardımı ve yine üç ay süreyle pandemi sosyal destek yardımı verme kararı almıştır. Biz bütün zor şartlar altında esnaf ve sanatkârlarımıza yapılan bu yardımlardan dolayı devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.