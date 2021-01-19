64 kurum afet eğitimi için işbirliği yapacak

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Mülki İdare Amirleri Afet Eğitimi düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen eğitime Bolu Valisi Ahmet Ümit de katıldı.

PAK KURULUYOR

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, afet riskinin ülkenin her yanına eşit oranda dağıldığını, afet anı müdahale ve kurtarma, afet sonrası barınma ve yerleşim gibi konularda ciddi bir kapasite ürettiklerini ifade etti. AFAD gönüllülük sistemiyle insan gücünü ve akredite kurum sayısını artırdıklarını anlatan Soylu, "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki Cuma günü başlatıyoruz" dedi.

KENT MEYDANINDA AFET EĞİTİMİ ÇADIRLARI KURULACAK

Soylu, 2021'i "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda yıl boyunca 369 faaliyet planladıklarını söyledi. "Afet Eğitim Yılı" ile ilgili 14 bakanlık, 50 meslek odası, sendika ve federasyon olmak üzere toplam 64 kurumla iş birliği protokolü imzalanacağını belirten Bakan Soylu ayrıca, "Belediye yöneticileri ve çalışanlarına, muhtarlara yönelik eğitimler yapılacaktır. Mobil simülasyon araçlarıyla 81 ilimizde farkındalık eğitimleri verilecektir. Kent meydanlarında afet eğitim çadırları kurulacaktır. 100 kamu spotu hazırlanacaktır. Sosyal medya içerikleri üretilecektir. 74 kamu kurum ve kuruluşu, sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 8 bin 547 kişiye afet farkındalık eğitmen eğitimi verilmesi planlanmıştır. Bu kişilerle 768 formatör öğretmen ve onların yetiştirdiği 135 bin öğretmen ve AFAD eğitmenleri ile birlikte bir program çerçevesinde bu faaliyet yürütülecek. Nihai hedef olarak 51 milyon kişiye eğitim verilmesi planlanmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, MİT ve STK'larla iş birliği yapılarak 2 bin 990 kişiye de arama kurtarma eğitimi verilmesi planlanmıştır” ifadelerini kullandı.