64 yıl sigara içmenin bedeli bacağını kestiler



Özel Haber: Kasım ŞAHİN

4 yaşındayken rahmetli dedesinin ısrarı ve baskısı üzerine sigara başlayan ve 64 yıl boyunca ağzından hiçbir zaman sigarayı hiç düşürmeyen 72 yaşındaki Erdoğan Ateş’in, başından geçenleri 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle anlatmasını istedik. Ateş’in muhabirimize verdiği ropörtaj sigara tiryakilerine adeta ders niteliğinde oldu. Sigara yüzünden damar tıkanıklığı nedeniyle 2014 yılında sağ bacağı kesilen Ateş, şunları söyledi; “Sigara içmeye 4 yaşında başladım. Profesyonel futbolcuyum. İstanbulspor’da oynadım. Topal Rıdvan falan beraber oynadığımız arkadaşlarımız. Bana o döneler saçlarım çok uzun olduğu için Kempes Erdoğan derlerdi. Bu mereti 64 yıl boyunca içtim. 2014’ün 4. ayında bacağım kesildi. Benim evim 5. katta. Asansör yok binamızda. Defalarca müracaat ettik, kimse ilgilenmedi. Halen daha evime bastonlarla çıkıyorum” dedi.

DEDEMİN YÜZÜNDEN

Sigara yüzünden bacağını kaybettiğini de belirten Ateş; “Benim 5’inci kata çıktığını bir görseniz ağlarsınız. Bacağım kesildikten sonra 4 yıldır damatla oğlum ayaklarımdan tutup beşinci kata çıkartıyorlar. Sigarayı bıraktıktan sonra Rabbime çok şükür beton gibi oldum, bastonla kendim inip çıkıyorum. Allah’a şükürler olsun sağlığa kavuştum”

Sigara tiryakisi olmamım nedeni dedemin beni daha 4 yaşındayken; “Sen erkek adamsın. Sigara içmezsen erkek olmazsın. Hadi yak bakalım benimle şu sigarayı” demesiyle bu zıkkıma başladım. Başlamaz olsaydım. Her şey rahmetli dedemin ısrarı yüzünden oldu”

ALLAH HERKESİ KURTARSIN

72 yaşındaki Ateş, duygularının devamında, “Allah herkese kurtulmayı nasip etsin, o sigara denen pis nesneden Rabbim herkesi kurtarsın. Çünkü çok acılar çektim, halen acı çekiyorum. Çünkü beni Bolu kimse takım elbisesiz görmedi. Hastane yönetimi hep der ki ‘Erdoğan amca özledik ya ne olur bir kravat tak da gel artık.’ Ya takım elbise giyemiyorum ki ne yapayım bacağım yok. Olsun kravat tak da gel dediler. Bir ara kravat takıp gittim. ‘İşte ağabey biz seni böyle gördük hep’ dediler. Yüzde 95 raporluyum. Yüzde 95 raporlu oldum halde akülü bu arabayı devlet bana vermedi” ifadelerini kullandı.

DOSTLARIM SAĞOLSUN

2014 yılında içtiği sigara yüzünden sağ bacağında damar tıkanıklığı nedeniyle kesilmesini neden olan ve özürlü duruma düşen Ateş, “Param olmadığı için mahalle sakinleri ve arkadaşlarım bir araya gelerek bana tekerlekli sandalye aldı. Bende sigara içenlere ibret olsun diye sandalyemin arkasına; “Sigaranın madalya” diye yazarak ders vermek istedim. Şimdi ki amacım izin verirlerse okullara gidip küçük yaştaki öğrencilere sigaranın zararlarını anlatıp, bu halimi göstermek istiyorum. Bana da zamanında şu mereti içme diyen çok oldu ama bir kulağımdan girdi öbür kulağımdan çıktı. Sigara konusunda çocuklarımızı ve halkımızı bilinçlendirmek, zararlarını anlatmak istiyorum. Bir zamanların ünlü futbolcusu Kempes Erdoğan bakın nereden nereye geldiğimi anlatmak istiyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 14:50