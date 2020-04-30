65 il içerisinde Bolu’da var!





Sağlık bakanlığı tarafından ilimizde tek yetkilendirilmiş Covıd-19 Tanı LaboratuvarlarıBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bulunuyor. Test sayısının fazlalığı laboratuvarların yaygınlığı ile de doğru orantılı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 44 ilde 73 adet olan Covid-19 tanı laboratuvar sayısını, 21 ilde 31 tanı laboratuvarı daha ekleyerek, 65 şehirde 114’e çıkardı. Tanı laboratuvarı olmayan 16 ilde ise çalışmalar sürdürülüyor. Bolu’da covid-19 tanı laboratuvarı olan iller arasında yer alıyor. Türkiye’de korona virüs tanı laboratuvarlarının olduğu şehirler şöyle: Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Yalova, Yozgat, Zonguldak ve Van. Covid-19 tanı laboratuvarının olmadığı şehirler: Ağrı, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Mardin, Nevşehir, Uşak, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye.

Laboratuvarın olmadığı şehirlerde yapılan testler çevre illerdeki merkezlere gönderiliyor. Sağlık Bakanlığı bu şehirlerin de en kısa sürede tanı laboratuvarlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 13:23