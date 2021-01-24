6,5 milyon doz yolda

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon 200 bin kişinin aşılandığı programda 1. aşamanın birkaç gün içerisinde tamamlanarak 2. aşamaya geçilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin’den alınan aşılarda 2.parti 10 milyon doz aşının hazır sevkiyata hazır olduğunu bildirmişti.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci parti aşıların ilk bölümünün Pazartesi sabah geleceğini duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar Pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” ifadelerine yer verdi.

BOLU’DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Bakan Koca ayrıca, aşı programında hangi ilde kaç kişinin aşılandığına dair bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca tarafından paylaşılan iller bazında aşı dağılımı haritasına göre ilimizde şu ana kadar 7 bin 461 kişinin aşılandığı görülüyor. Bakan Koca öte yandan aşı dağılımının Pazartesi günü itibariyle canlı takip edilebileceğini bildirdi.