65 üstü hariç kimse sokağa çıkmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu kent merkezinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük oranda sessizlik hakimdi. Sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftalık izinleri kapsamında cadde ve sokakları doldurdu. Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ve Kent Meydanı'nda ise yaya hareketliliği olduğu görüldü. Vatandaşlar, polis ve bekçiler tarafından maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Öte yandan, kentin en yeşil alanı olarak bilinen Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda da 65 yaş üstü vatandaşlar dışında kimsenin dolaşmadığı gözlendi. Dışarıya çıkan vatandaşların maske takma kuralına uyduğu gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda denetledi.

Öte yandan, camilerden ve zabıta ile polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlardan evde kalmaları isteniyor. Bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesinde görev yapan ekipler, vatandaşların maske takmadan ve sosyal mesafe gözetmeden yürümelerine izin vermedi. Bolu kent merkezinin giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç kontrolleri ise devam ediyor.