“65 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz taşınacak”

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın girişimleri sonucunda belediye araç filosuna 2020 model Ford Transit 16+1 minibüs katıldı. Belediye bünyesine katılan yeni minibüsle ilçe içi ulaşım rahatlayacak.

“65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ TAŞINACAK”

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Belediyemizin araç filosuna bir yenisini daha ekledik. Sosyal Belediyecilik vazifemizi yerine getirmek amacıyla ve özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın İlçe içi ulaşım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için 2020 model Ford Transit 16+1 minibüsümüz Sebenimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 15:29