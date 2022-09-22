65 yaşındaki kadını dolandırdı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan 42 yaşındaki sanık S.C. üzerine atılan suçlamaları kabul etmezken, mağdur olan 65 yaşındaki M.B. ise sanığın kendini polis olarak tanıttığını belirterek, “Olay günü telefonum çaldı. Şahıs bana kendisinin polis olduğunu ve yakalanan şahısların üzerinden benim ve eşimin isimlerinin çıktığını, bize yardımcı olmak istediklerini, aksi taktirde bize operasyon yapılacağını belirterek, evde ve üzerimde ne kadar para olduğunu sordu.”

KORKUDAN BİLEZİĞİ BOZDURDUM

“Bende 150 lira nakit param ve birde altın bileziğim olduğunu söyleyince, korkudan kuyumcuya gidip bileziği 4 bin 600 liraya bozdurup, istedikleri hesaba yatırdım. Daha sonra beni bir kez daha arayıp 5 bin lira daha yatırmamı isteyince, istedikleri parayı yatırmadım. Beni arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahsın dolandırıcı olduğunu öğrendim ama 4 bin 600 liram gitti. Şikayetçiyim” dedi.

DOLANDIRICI ŞAHIS KADINI TANIMADI

Öte yandan savcılıkta ifade veren sanık S.C., mağdur olduğunu iddia eden M.B.’yi tanımadığını ve böyle bir suç işlemediğini söyledi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık S.C.’nin 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.