Haber: Kasım ŞAHİN

2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi Eski Belediye Başkanı S. Ç., iş bulma vaadiyle hemşire T.D.yi zorla alı koymak ve taciz iddiasıyla tutuklanmış, ardından da 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanılmıştı. 4 ay cezaevinde yatan Ç., mahkeme heyeti tarafından tahliye edilmiş, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından da partisinden ihraç edilmişti.

Ç.’in Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanması dün sona erdi. Mahkeme heyeti Taşkesti eski Belediye Başkanı Ç.’i, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine gönderildi. Şayet üst mahkeme bu kararı onarsa Ç, 6.5 yıl hapis yatacak. Mahkeme, S. Ç. hakkında tutuklama kararı çıkartmadı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:53