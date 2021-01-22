650 m² alanlı atölye binası yaptırılacak

ATÖLYE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ-YENİCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ATÖLYE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: