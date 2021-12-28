652 lira ceza yedi

Mengen İlçe Jandarma ekipleri, ilçede yaptığı trafik denetiminde 1 taksi sürücüsüne taksimetre taktırmadığı için 652 lira ceza yazdı

652 lira ceza yedi

Haber: Uğur Balaban

Mengen İlçe Jandarma ekipleri, ilçede denetimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri İlçenin belirli noktalarında trafik denetimi yaptı.Yaklaşık 1 saat süren ve ilçenin en işlek noktasında yapılan trafik kontrolünde çeşitli kamyon, okul servisi, taksi şoförleriyle birlikte 193 sürücü denetlendi. Yapılan denetimde bir taksi sürücüsü “31/1-b taksi otomobillerinde, taksimetre bulundurmamak” suçundan 652 lira ceza yedi. Sürücü, ekiplerinde tekrardan uyarısının ardından en kısa zamanda taksimetresini taktıracağını belirtti.

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