Haber: Uğur Balaban

Mengen İlçe Jandarma ekipleri, ilçede denetimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri İlçenin belirli noktalarında trafik denetimi yaptı.Yaklaşık 1 saat süren ve ilçenin en işlek noktasında yapılan trafik kontrolünde çeşitli kamyon, okul servisi, taksi şoförleriyle birlikte 193 sürücü denetlendi. Yapılan denetimde bir taksi sürücüsü “31/1-b taksi otomobillerinde, taksimetre bulundurmamak” suçundan 652 lira ceza yedi. Sürücü, ekiplerinde tekrardan uyarısının ardından en kısa zamanda taksimetresini taktıracağını belirtti.