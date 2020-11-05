659 tane var ama icraat yok



Haber:Erdal Tanrıverdi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz’de nüfusuna oranla en çok faal derneğe sahip olan Bolu’da dernek sayısı 2006 yılından itibaren düzenli artarak yükseldi. 2006 yılında 447 olan faal dernek sayısı, 2020 yılına kadar devamlı artarak 659’a kadar yükseldi.

Türkiye’de toplam 121 bin 294 adet faal dernek bulunuyor. En çok faal derneğin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde 42 bin 299, İç Anadolu Bölgesi’nde 22 bin 179, Ege Bölgesi’nde 15 bin 994, Karadeniz’de 14 bin 303, Akdeniz Bölgesi’nde 12 bin 177, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 7 bin 710 ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde de 6 bin 614 faal dernek bulunuyor. Yıllara göre faal dernek sayılarına bakıldığında Bolu’da faal dernek sayılarının 2000 yılından itibaren arttığı gözlemleniyor. 2006 yılında Bolu’da 447 olan faal dernek sayısı 2007’da 458, 2008’de 474, 2009’de 482,2010’da 496, 2011’de 506, 2012’de 509, 2013’de 521, 2014’de 552, 2015’de 575, 2016’da 581, 2017’de 598, 2018’de 609, 2019’da 646 ve 2020 yılında ise 2 659 oldu.