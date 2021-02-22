65’lik nene mantar yetiştiricisi oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Kent merkezinde yaşayan Nazire Gelir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıl boyunca evinden dışarıya çıkmadı. Evde sıkılan Gelir, salgın öncesi katıldığı mantar yetiştiriciliği kursundan öğrendiklerini uygulamaya soktu. Gelir, Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin de desteğiyle Yaşama Kent Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait pasaj içerisinde yaklaşık 35 metrekarelik alanda mantar yetiştirmeye başladı. Ailesinin de destiğini alan Gelir, yetiştirdiği mantarın ilk hasadını gerçekleştirerek 1200 kilogram ürün elde etti.

Nazire Gelir yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında uzun süre evinde kaldığını ve bu süreçte sıkıldığını anlattı. Koronavirüs sürecinden önce belediyenin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını aktaran Gelir, öğrendikleri doğrultusunda bu alana yönelmeye karar verdiğini söyledi. Gelir, mantar yetiştirmeye başladığını dile getirerek, "Bu iş sayesinde hem hava alıyorum hem de moralim düzeldi. Artık ne zaman hasta olacağım diye düşünüyordum. Şimdi ne zaman büyüyecek diye mantarı düşünüyorum" diye konuştu.

Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini belirten Gelir, yaklaşık 45 gün sonra ilk yetişen mantarların hasadını ailesiyle yaptığını, elde ettiği ürünü kooperatife verdiğini, bu sayede de ev ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.