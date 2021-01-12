66 araç 130 personel mücadeleye hazır

Özel Haber: N. Halid Altundal

Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı ilimizde İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İlimiz Merkez ve İlçe köy yollarında karla mücadele çalışması için İl Özel İdaresi araç-makine parkında yer alan 19 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 18 kepçe, 2 kar püskürtücü, 1 dozer ve 20 binek araç hazır bekletiliyor. Özel İdaresince karla mücadele için 130 personel görevlendirildi.

24 ESASINA GÖRE HAZIRDA BEKLİYORLAR

Karla mücadele çalışmaları için ilimiz Merkez ve ilçe köyleri havza bazında bölümlere ayrıldı. Bölümlerde çalışacak operatörler ve iş makineleri kar yağışı durumunda 24 saat esasına göre, yarım saat içinde hepsi görev başında bulunacak. 24 saat esasına göre yapılacak karla mücadelede, ağır hastaların bulunduğu köyler, taşımalı eğitim için kullanılan güzergâhlar, cenaze ve diğer acil durumlar öncelikli olmak üzere ilimiz Merkez ve ilçe tüm köy yollarının açılması en kısa sürede sağlanacak. Öte yandan buzlanma durumunda acil müdahaleler için de Özel İdare stoklarında tuz bulunduruluyor.