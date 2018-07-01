Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından Taşkesti beldesinde faaliyet gösteren kahvehaneler ve işyerleri ile sigara içmenin yasak olduğu yerlerde denetleme yapıldı.Beldede bulunan 66 işyerine giren ekipler, iş yerleri sahiplerini sigara içme yasağı hakkında detaylı bilgilendirdi.Denetleme yapılan işyerlerinde sigara içildiğine dair bir tespitte bulunmayan ekipler bu denetlemelerin zaman zaman devam edeceğini hatırlattı.